Stade Rennais-Bordeaux : Terrier fusille Costil et lance la machine rennaise… Suivez le match en live avec nous

Salut les Minutos et Minutas et bienvenue en Bretagne pour suivre avec nous ce match de la peur entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Du côté des Bretons, rien ne va plus depuis le mois de décembre. Alors qu'ils marchaient sur la Ligue 1, les joueurs de Bruno Genesio n'arrivent plus à gagner et viennent d'enchaîner trois revers de rang face à des concurrents pour l'Europe. Sans compter l'élimination piteuse face à Nancy en début d'année en Coupe de France. Ejecté du podium (5e), le Stade Rennais se doit donc de réagir.

En face, la situation est encore pire chez les Girondins de Bordeaux. Flirtant dangereusement avec la zone rouge (17e), les Bordelais n'arrivent à rien cette saison. La semaine a d'ailleurs été très agitée au Haillan avec la mise au placard de six joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny. La rencontre s'annonce donc savoureuse entre deux équipes qui ont un besoin urgent de points.

» On se retrouve par ici vers 12h45, juste avant le coup d'envoi qui sera donné à 13h au Roazhon Park.