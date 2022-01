Actuellement, il y a Quentin Fillon Maillet et les autres dans l’univers du biathlon. Le Jurassien a accentué son avance en tête du classement général de la Coupe du monde en remportant dimanche la poursuite de Ruhpolding, en Allemagne. QFM (29 ans) a signé son 5e succès de la saison et le 11e de sa carrière en devançant de 8,8 secondes le Russe Alexander Loginov et de 13,1 secondes le Bélarusse Anton Smolski.

💬 Quentin Fillon Maillet revient sur sa victoire et son programme avant les Jeux !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/2mlEPaOcQN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 16, 2022

Il creuse ainsi l’écart dans la course au gros globe de cristal puisqu’il possède désormais 97 points d’avance sur le Suédois Sebastian Samuelsson, qui a fini 7e ce dimanche.

Desthieux au pied du podium

Fillon Maillet, déjà vainqueur du sprint jeudi, a été à la bagarre jusqu’à la mi-course avec l’Allemand Benedikt Doll avant de le faire craquer lors du premier passage au tir debout et de s’envoler seul vers la victoire.

Le Français a bouclé l’épreuve sur un score de 18/20 à la carabine. Simon Desthieux s’est également distingué côté tricolore en prenant la 4e place.