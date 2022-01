Biathlon : Décevant, le relais masculin termine 5e à Ruhpolding...

Salut les biathlix ! Comment on va en ce dimanche hivernal ? Perso, ça roule. Troisième live de biathlon en trois jours, j’ai porté chance à la France du bibi sur les deux premiers et je ne compte pas m’arrêter là. Après la victoire de QFM jeudi et du relais féminin vendredi, le relais masculin a une occasion de rendre ce week-end français encore meilleur qu’il l’est déjà. Mais attention, la concurrence sera rude et il faudra compter, dans l’ordre, sur d’excellents Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Eric Perrot (récompensé pour son très bon sprint) et Quentin Fillon-Maillet pour espérer répéter l’exploit collectif de la veille.

>> Début du live à 14h20