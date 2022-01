Alors qu’il s’apprête à passer le week-end au Park Hôtel de Melbourne, où il est retenu depuis jeudi après l'annulation de son visa, Novak Djokovic a tout le temps qu’il faut pour gérer ses réseaux sociaux. C’est ce qu’il a fait, vendredi, en postant un message de remerciement adressé à celles et ceux qui, depuis la Serbie ou le pied de son hôtel, lui ont apporté leur soutien. « Merci à ma famille, à mes proches, à la Serbie, et tous les gens bons à travers le monde qui m’envoient leur soutien. Je peux le sentir et il est grandement apprécié. Merci à Dieu pour la santé », a-t-il publié sur son compte Instagram.

Pendant que Novak passe le temps comme il peut en traînant sur les internets, ses avocats, eux, planchent sur le dossier qu’ils présenteront, lundi, aux juges en charge de statuer sur la validité des documents fournis par le Serbe pour légitimer son exemption médicale. Ceux-ci pourraient notamment choisir de charger Craig Tiley, le boss de l’Open d'Australie, dont les oreilles sifflent de plus en plus à mesure que les heures passent.

Djokovic peut-il (encore) sauver son image auprès du grand public ? via @20minutesSport https://t.co/HJHK4oiwE1 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 7, 2022

En effet, dans la note qu’il a envoyée aux joueurs engagés dans le tournoi, le 6 décembre dernier, Tiley leur aurait signifié que le fait d’avoir contracté le Covid-19 lors des six derniers mois était un motif d’exemption, alors que les autorités fédérales lui avaient justement indiqué le contraire. En effet, celles-ci auraient bien précisé qu’un joueur non-vacciné ne pourrait entrer sur le territoire sans passer par la case quarantaine. Fichue mémoire sélective…