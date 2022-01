Selon la presse australienne, une erreur administrative serait à l’origine de l’imbroglio. Novak Djokovic est bloqué à l’aéroport de Melbourne ce mercredi malgré la très commentée dérogation médicale obtenue par le n° 1 mondial pour participer à l’Open d’Australie, du 17 au 30 janvier.

Le nonuple vainqueur du tournoi n’aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu’il a demandé n’autorise pas de dérogation médicale. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l’Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsque le camp Djokovic a constaté son erreur, explique le quotidien The Age.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2