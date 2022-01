Tennisman à plein temps et rappeur à ses heures perdues, Corentin Moutet est un écorché vif. Cela lui a joué des tours ce mercredi lors du tournoi ATP 250 d’Adelaïde : le Français de 22 ans a été disqualifié après avoir insulté l’arbitre, lors de son huitième de finale contre le Hongrois Laslo Djere, tête de série n°7.

Selon beIN Sports, l’actuel 92e joueur mondial, vainqueur du premier set (6-4) s’est senti floué lors du dernier jeu de la deuxième manche (5-7), perdu sur service adverse alors qu’il menait 0-40. Il avait déjà montré des signes de nervosité plus tôt dans le match.

Autre gros caractère du tennis français, Benoît Paire n’a pas non plus été au bout de sa rencontre. Tout juste revenu au jeu après un énième contrôle positif au Covid-19, le 46e joueur mondial a abandonné ce mercredi au premier tour du tournoi de Melbourne contre le Suisse Henri Laaksonen, alors qu’il était mené (4-6, 6-3, 5-2) par le 98e à l'ATP et lucky loser.

Il n’y a plus qu’à patienter pour voir ce que ces deux joueurs vont nous offrir lors de l’Open d’Australie à Melbourne, à partir du 17 janvier.