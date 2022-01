Un cadeau empoisonné… Voici à quoi ressemble la « dérogation médicale » accordée à Novak Djokovic pour pouvoir participer à l’Open d’Australie, du 17 au 30 janvier. Le Serbe, qui n’a jamais voulu dire s’il était vacciné ou pas contre le Covid-19, a révélé la nouvelle, mardi, avant que les organisateurs du tournoi ne la confirment.

« Ce serait certainement utile si Novak expliquait les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu une exemption », a déclaré ce mercredi en conférence de presse Craig Tiley, directeur de l’épreuve et également président de la fédération australienne (TA). « Je l’encourage à parler de cela à la communauté… Nous avons traversé une période très difficile au cours des deux dernières années et j’apprécierais certaines réponses à cela », a-t-il ajouté, visiblement embarrassé.

« Il n’y a pas eu de faveur spéciale »

Le patron du tennis australien a toutefois affirmé que le numéro 1 mondial n’avait bénéficié d’aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation, lors d’un processus supervisé par les autorités australiennes et celles de l’Etat de Victoria.

Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelque 3.000 qui ont fait le voyage en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d’entre eux ont obtenu satisfaction, a-t-il dévoilé. « Toute personne remplissant les conditions a été autorisée à entrer. Il n’y a pas eu de faveur spéciale. Il n’y a pas eu de traitement spécial accordé à Novak », a insisté Craig Tiley.

Une manière de répondre à Jamie Murray, spécialiste du double et frère d’Andy, qui avait lâché mardi : « Je pense que si je n’avais pas été vacciné, je n’aurais pas eu d’exemption, mais tant mieux pour lui. »

S’il gagne son dixième Open d’Australie, Djokovic s’assiérait seul sur le trône du tennis, avec 21 Majeurs. Pas sûr pour autant qu’il élargisse le cercle de ses fans.