Mais qui arrêtera Karim Benzema ? Pas l’Athletic Bilbao en tout cas. L’attaquant du Real Madrid a signé un doublé en trois minutes mercredi soir à San Mamés, d’entrée de jeu : d’abord une merveille de frappe enroulée depuis le coin gauche de la surface basque, dans la lucarne opposée (4e) ; puis un but plus classique sur une ouverture d’Eden Hazard (7e).

[🎥 RESUME VIDEO] 🇪🇸 #LaLiga

💪 Grâce à un doublé de Benzema en tout début de match, le Real repart de Bilbao avec une victoire 2-1 !

👏 Les Madrilènes sont confortablement installés en tête du championnat !https://t.co/Pe76wbmSpe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2021

Avec ces 14e et 15e réalisations de la saison, l’avant-centre des Bleus (34 ans depuis dimanche) conforte sa place en tête du classement des buteurs de la Liga. Il a désormais inscrit 401 pions en carrière, toutes compétitions confondues, avec l’OL, l’équipe de France et le Real. Les Merengue se baladent eux aussi au sommet du championnat d’Espagne, puisqu’ils comptent 8 points d’avance sur le FC Séville, avec un match en plus.

Retour inattendu et gagnant en équipe de France et réussite éclatante au Real : 2021 restera un grand cru sportif pour Benzema, malgré la décevante quatrième place au Ballon d’Or.