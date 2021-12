Quand on est supporteur lyonnais, il faut s’accrocher pour trouver une bonne nouvelle depuis un mois. Entre la déroute à Rennes (4-1), l'annonce d’un départ quasi acté de Juninho, le match interrompu contre l’OM, puis les deux dernières bouillies face à Reims (1-2) et à Bordeaux (2-2), il y a de quoi être totalement refroidi après les débuts pourtant enthousiasmants de Peter Bosz sur le banc. Pour agrémenter le tout, l’OL vient d’indiquer ce lundi, via un communiqué, que Jason Denayer, qui a dû céder sa place à la 44e minute dimanche à Bordeaux, souffre d’une entorse de la cheville droite.

D’après les examens qu’il vient de passer, le défenseur central belge devrait être indisponible durant « environ deux mois ». Une absence d’autant plus dommageable que Sinaly Diomande est lui aussi actuellement blessé à la cheville, et qu’il devrait ensuite rejoindre la sélection ivoirienne pour disputer le mois prochain la Coupe d'Afrique des nations. Le chantier de la défense lyonnaise n’est donc pas près de se résoudre.