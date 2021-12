Bordeaux-OL EN DIRECT : Le match des souffreteux... Bosz et Petkovic sous pression... Suivez avec nous la rencontre

Bonsoir aux plus fidèles des supporteurs !!!

Oui car si vous êtes avec nous, c’est que vous aimez souffrir cette saison avec vos deux équipes favorites, les Girondins de Bordeaux et l’Olympique Lyonnais. Bon vous pouvez aussi aimer voir des buts avec des défenses en carton de chaque côté, ou sinon vous aimez juste 20 minutes et vous êtes les meilleurs !!! Bref, on est bien là avec vous ce soir pour voir ce match de souffreteux entre un Bordeaux en grand danger et un Lyon loin de ses objectifs…

Rendez-vous dès 20h15 pour voir que nos amis Bosz et Petkovic auront la pression !!!