Il n’avait pas fait le déplacement de Madrid pour assister au septième sacre – le premier « à domicile » – de Lionel Messi, lundi soir au Théâtre du Châtelet. Considéré comme l’un des favoris au Ballon d’Or, Karim Benzema a dû se contenter de la quatrième place, avec 239 points. Son meilleur classement à ce jour certes, mais loin du podium (Jorginho, 3e, a collecté 460 points) et surtout loin de son rêve doré d’enfance (Messi affiche 613 unités).

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on ❤️⚔️🔥#HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW