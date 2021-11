19h35 : OHLALA CR7 QUI DEGOMME FRANCE FOOTBALL

Le Portugais vient de poster un message sur Instagram les amigos, je peux vous dire que Pascal Ferré ne va pas en dormir de la nuit. Le Portugais, absent ce soir, s’en prend au rédacteur en chef de France Football, qui a visiblement révélé ces derniers jours (pas vu) que CR7 lui avait confié « vouloir terminer sa carrière avec plus de Ballon d'Or que Lionel Messi ».

Une indiscrétion dont la révélation n’a pas plu au Portugais, qui accuse Ferré de mensonge :

« Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour promouvoir son magazine. C’est inadmissible que le responsable du magazine qui attribue une récompense d’un si grand prestige puisse mentir de la sorte et manquer de respect à quelqu’un qui a toujours respecté le Ballon d'or et France Football. Il a aussi justifié mon absence au gala cause d’une quarantaine qui n’a pas de raison d’exister. Je félicite toujours le gagnant, dans le fair-play qui a toujours marqué ma carrière depuis ses débuts. Ma plus grande ambition est de remporter des titres avec le club et la sélection que je représente ».