Ils sont en train de maquer les esprits. Après la correction infligée à Lyon (4-1) au Roazhon Park le 7 novembre, les Rennais ont encore fait parler leur séduisant jeu collectif à domicile face à Montpellier (2-0) et se hissent provisoirement à la deuxième place du classement avec un onzième match sans défaite.

Contre son ancien club, l’OL, Martin Terrier n’avait pas participé au festival offensif de son équipe. L’attaquant s’est rattrapé samedi soir en ouvrant le score de la tête (8e). Le deuxième but des Bretons est un chef-d’œuvre collectif qui a impliqué la moitié de l’équipe et s’est achevée par une remise de la tête de Gaëtan Laborde puis une reprise de volée gagnante de Lovro Majer (28e). Déjà étincelante contre Lyon, la jeune recrue croate a inscrit son premier but avec le Stade Rennais.

La soirée rennaise aurait même pu finir en apothéose, mais le poteau a privé Laborde de ce qui aurait pu être l’un des plus beaux buts de la saison, sur une reprise acrobatique (87e).

« C’est une confirmation »

« Après le match contre Lyon, c’est une confirmation, ça montre que l’équipe prend de la maturité et qu’elle est capable de faire de grandes choses, se réjouit le coach du Stade Rennais Bruno Genesio. On est sur la continuité. On sait aussi qu’on aura des matchs plus difficiles qu’il faudra gagner. »

Pourtant privée samedi de ses deux mobylettes (Sulemana et Doku), l’attaque bretonne a donc encore fait parler la poudre. Mais l’entraineur du nouveau dauphin du PSG, ambitieux, se montre toutefois exigeant. « A 11 contre 10, ce n’est pas normal qu’on ne marque pas au moins un but supplémentaire (…). J’aurais aimé qu’on soit plus tueurs, plus justes. Les grandes équipes sont celles qui ne laissent rien à l’adversaire. Sur les deux derniers matchs, on tire plus de 50 fois et on marque six buts. On doit être plus efficaces, plus agressifs devant le but. On n’aura pas toujours autant d’occasions. »