Revoir ces images dans une salle de cinéma n’est pas sans conséquences. Avouons-le d’emblée : avec le grand écran, le son immersif et l’explosion des supporters, on a presque versé quelques larmes quand on a revu l’égalisation de Mexer pour la 288e fois ou la causerie de Julien Stéphan à la mi-temps. Et notre cœur s’est clairement emballé quand on a regardé la séance de tirs aux buts face au PSG comme si on n’en connaissait pas le dénouement.

Lundi matin, 20 Minutes s’est offert une séquence nostalgie en prenant place dans les confortables sièges noirs de l’Arvor pour découvrir le documentaire « Au fer rouge ». Edité par le Stade Rennais pour fêter ses 120 ans, ce film de 80 minutes retrace l’histoire du club de la capitale bretonne au travers d’images d’archives et de témoignages. « Nous avons fait le choix de l’émotion, c’est subjectif et entièrement assumé », explique Jacques Delanoë, président du club.

A travers les interviews de plusieurs piliers ou anciens du club, de Romain Danzé à François-Henri Pinault en passant par Patrick Rampillon, le journaliste Vincent Simmoneaux, ou l’ancien maire de Rennes Edmond Hervé, le documentaire montre les moments phares de son histoire. De la création par quatre étudiants en 1901 jusqu’au titre en Coupe de France en 2019, le spectateur s’offre un bain de foot et découvre certaines facettes méconnues du club, à l’image de la menace de faillite qui planait sur le Stade Rennais en 1977. « On n’a pas caché les moments douloureux. Il ne faut pas avoir honte de ses faiblesses. Je pense même que cela constitue notre force », analyse Jacques Delanoë.

Proposé en avant-première, ce mardi, à l’Arvor, le documentaire sera diffusé pendant une semaine dans le cinéma d’art et d’essai géré par Eric Gouzannet, grand fan du Stade Rennais depuis qu’il a assisté à un mythique Rennes-Monaco en quart de finale de Coupe de France en 1971.

Réalisé par Antoine Biard, qui avait signé le très réussi « Tu ne seras jamais seul », le documentaire a pour ambition de « montrer du vrai ». « On a décortiqué des centaines d’heures d’images pour raconter ce club. Ce n’est pas un objet publicitaire », estime son réalisateur, qui officie désormais comme directeur de la communication du club breton. « Un documentaire comme ça, ça vous pose un club. On se rend compte d’où l’on vient. Cela nous rappelle le devoir de responsabilité vis-à-vis de son histoire, la nécessité d’en prendre soin », ajoute Romain Danzé, qui a raccroché les crampons en 2019.

Le rêve européen de François Henri-Pinault

Le film « Au fer rouge » permet aussi de connaître le « rêve » ultime de François-Henri Pinault. Depuis le rachat du club par son père en 1998, l’homme d’affaires a vu le Stade Rennais grandir mais aussi échouer à de multiples reprises, notamment en coupe de France. « Mon rêve, ce serait de remporter une Coupe d’Europe. Et une autre coupe de France aussi, parce que le Stade de France en rouge et noir, ça a de la gueule ». À l’occasion de l’avant-première ce mardi, une dizaine de vainqueurs de la coupe de 1971 seront d’ailleurs présents dans la salle.

En plus de la sortie du film, qui devrait être proposé en DVD avant Noël, un livre au même nom est paru aux Editions du coin de la rue. Déjà auteur de plusieurs ouvrages sur le club rennais, le journaliste Benjamin Keltz sort un ouvrage photo qui retrace l’histoire du SRFC à travers le regard et les témoignages de ses supporters les plus fidèles. Et ils sont de plus en plus nombreux.