Au Roazhon Park,

L’euphorie de la qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa semble déjà très loin. Car c’est une méchante gueule de bois qui attend les Lyonnais au réveil ce lundi matin après leur déroute face à Rennes dimanche soir (4-1). Baladés pendant toute la rencontre, les Gones ont reçu une véritable correction sur la pelouse du Roazhon Park et la note aurait pu être encore plus salée sans les parades d’Anthony Lopes en première mi-temps. « Dès la mi-temps, on pouvait déjà être à 4-0 », a reconnu le coach Peter Bosz.

🎙 Peter Bosz, visage fermé sur Amazon : « 4-1, ce n’est pas mérité. À la mi-temps on doit déjà en prendre 4. C’est un mauvais match. On n’a pas joué. Ils ont couru, sprinté et se sont battus. Nous, non. Ce n’est pas une défaite tactique, ils ont fait plus que nous. » #SRFCOL pic.twitter.com/23GIoRyxeu — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) November 7, 2021

Dans ce choc entre deux candidats à l’Europe, l’Olympique Lyonnais n’a tout simplement pas existé, laissant son adversaire imposer son rythme et martyriser sa défense. C’est Gaëtan Laborde qui a d’abord percé la muraille juste avant la pause avant qu’Hamari Traoré et Adrien Truffert, par deux fois, n’aggravent le score. « La victoire de Rennes est méritée, on a été mauvais ce soir, collectivement, avec le ballon, sans le ballon », a indiqué l’entraîneur lyonnais, légèrement désabusé, à l’issue de la rencontre. « Dès le début du match, j’ai senti qu’on n’était pas bien, on a perdu des ballons trop faciles ».

« Pas de plaisir à défendre l’un pour l’autre », selon Juninho

En zone mixte, Juninho avait également la mine des mauvais jours. « On a un peu la honte bien sûr, on était totalement dépassés », a-t-il indiqué, avant de pointer les problèmes récurrents de son équipe : « On a beaucoup de plaisir quand on a le ballon. Mais on n’a pas de plaisir à défendre l’un pour l’autre. Dans le foot de haut niveau, il faut même être méchant ».

Méchants, les Lyonnais l’ont quand même été. Mais entre eux. Jérôme Boateng a ainsi incendié son capitaine Léo Dubois en première période pour une histoire de marquage. « C’est de l’émotion, quand les choses ne tournent pas en votre faveur, on a parlé ensemble. On n’avait pas bien communiqué sur le terrain, c’est normal », a réagi le défenseur allemand au micro d’Amazon Prime Vidéo.

La prise de tête entre Aouar et Paqueta pour un penalty

Aouar et Paqueta se sont également pris la tête en toute fin de rencontre pour savoir qui allait tirer le penalty afin de sauver l’honneur. C’est finalement le Brésilien qui s’en chargea. « Je n’ai pas envie d’en faire une grande histoire, a indiqué en zone mixte Houssem Aouar pour désamorcer l’affaire. Normalement c’est moi qui suis désigné mais j’ai senti qu’il avait énormément envie. Donc voilà, au final j’ai cédé et je lui ai donné mais honnêtement il n’y a rien du tout ».

C’était chaud entre Aouar et Paqueta pour savoir qui allait tirer le penalty. 😠⚡️ pic.twitter.com/gY0KpJBu7N — Actu Foot (@ActuFoot_) November 7, 2021

Toujours est-il que cette lourde défaite va laisser des traces du côté de l’Olympique Lyonnais qui va vite devoir se reprendre après la trêve internationale sous peine de graves déconvenues en Ligue 1. Il faudra pour cela resserrer la défense qui a encore pris l’eau dimanche soir et a déjà encaissé 21 buts depuis le début de la saison.