Les supporters du Costa Rica viennent de prendre un coup au moral. Ils vont devoir faire sans Keylor Navas, un joueur souvent décisif lors des précédentes rencontres. Le gardien de but du PSG s’est en effet blessé à un coude samedi à Bordeaux et sera forfait pour les deux prochains matchs de son équipe nationale en qualifications pour le Mondial-2022. Il a par contre un peu plus de temps pour se rétablir à temps pour le prochain RDV de Paris. Le club de la capitale doit recevoir Nantes le 20 novembre pour la 14e journée de Ligue 1.

« Une IRM a révélé que le joueur souffrait d’une entorse du coude droit, avec difficulté à tendre le bras », a annoncé la Fédération costaricaine de football (Fedefutbol). Le Costa Rica doit affronter le Canada le 12 novembre à Edmonton, et le Honduras quatre jours plus tard à San José dans le cadre des qualifications de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes).

Six points en six matchs

Pour remplacer Navas, l’entraîneur Luis Fernando Suarez a convoqué Kevin Briceno, gardien du Club Sport Cartaginés (Costa Rica). Mais le titulaire pour les deux prochains rendez-vous sera vraisemblablement le N.2 à ce poste, Leonel Moreira, du club d’Alajuelense (Costa Rica).

Avec six points après six journées (1 victoire, 3 nuls, 2 défaites), le Costa Rica est 5e sur les huit nations de sa poule de qualification, où les trois premiers seront directement qualifiés pour le Mondial au Qatar.