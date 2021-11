C’était le nom que tout le monde attendait mais il n'est jamais venu. Malgré un début de saison sexy au possible du côté de Leipzig (11 buts et 7 passes décisives en 17 matchs), l’ancien Parisien Christopher Nkunku devra encore patienter avant de toquer à la porte de l' équipe de France.

Le sélectionneur français a en effet décidé de se passer de lui pour le prochain rassemblement des Bleus en vue des deux matchs de qualif au Mondial 2022 contre le Kazakhstan et la Finlande (13 et 16 novembre).

Does anyone have Didier Deschamps' number? 📞🤔 pic.twitter.com/OR7mnI0NoO