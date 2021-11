Bien le bonsoir la compagnie et bienvenue au Roazhon Park ! On va tâcher d’égayer votre dimanche soir avec cette belle affiche entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Ce duel entre deux candidats à l’Europe aura bien sûr une saveur particulière pour Bruno Genesio qui retrouvera son club de cœur plus de deux ans après l’avoir quitté. Vendredi en conférence de presse, le coach rennais a d’ailleurs rendu un bel hommage à Jean-Michel Aulas, « le meilleur président de toute l’Europe ».

Mais désormais, Pep Genesio est bien installé sur le banc du club breton et compte bien jouer un tour à son ancien club qui « sera favori », selon lui. Pour les deux clubs, qui affichent le même bilan comptable (19 points), l’objectif sera de se rapprocher du podium avant la trêve internationale et d’enchaîner en Ligue 1 après leurs victoires jeudi soir en Coupe d’Europe. Pour ce déplacement à Rennes, Peter Bosz devra faire sans Kadewere, suspendu, et les blessés de longue date (Reine-Adelaïde, Dembélé). Côté rennais, Doku et Martin manquent également à l’appel. Mais il y aura quand même du beau monde sur la pelouse avec des artistes comme Paqueta ou Sulemana et de redoutables buteurs avec Laborde et Toko-Ekambi. Bref, tout est réuni pour qu’on assiste à un gros match ce soir !

» On se retrouve par ici à 20h15 pour prendre la température avant cet alléchant Stade Rennais-OL dont le coup d’envoi sera donné à 20h45.