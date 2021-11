C’est un coup dur dont se serait bien passé le Losc. Alors que le club nordiste joue une partie de son avenir ce mardi en Ligue des champions sur la pelouse du FC Séville, il devra faire sans Burak Yilmaz.

Victime d’un coup de froid, l’attaquant lillois n’a pas fait le déplacement en Andalousie. « Il n’est pas là parce qu’il est malade », a confié son entraîneur Jocelyn Gourvennec. « Il l’était déjà un peu vendredi à Paris. Il ne sentait pas bien samedi ni dimanche et donc il est resté à Lille. Il a un programme individuel pour soigner son coup de froid. Il n’était pas en état de se déplacer. »

Timothy Weah pour le remplacer ?

Même s’il est un peu moins performant ces dernières semaines, l’expérience de l’international turc manquera forcément aux Lillois dans la chaude ambiance de Sanchez Pizjuan. Mais Gourvennec préfère ne pas se monter alarmiste.

« Les entraîneurs s’adaptent tout le temps. On a Sven (Botman) qui est un joueur très important pour nous et qui est absent depuis un moment. Mais Tiago (Djalo) répond présent. Ce sera la même chose pour les joueurs qui vont remplacer Burak. A eux de prendre le relais et d’apporter à l’équipe », espère l’entraîneur lillois. Si le nom du remplaçant de Yilmaz n’a pas filtré, les regards se tournent vers Timothy Weah. Depuis le début de saison, l’international américain a souvent bien suppléé les absences de Burak. A lui de remettre ça dès mardi, dans un match ultra-important.