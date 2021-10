Place à l’épisode numéro 9 de la saison 3 de « Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes ». Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur la belle victoire obtenue face à Clermont le week-end dernier, à dix contre dix (2-1). Un succès qui permet au FCN d’occuper la 7e place de Ligue 1, à seulement deux points du podium. Du coup, autour du micro, la question est posée : cette équipe est-elle finalement capable de jouer autre chose que le maintien ? Pourquoi pas le top 10 voire, pour les plus optimistes, une qualification en coupe d’Europe ?

Si le FC Nantes se comporte bien, c’est aussi parce que des individualités sortent du lot. Dans cet épisode de « Sans contrôle », on fait un focus sur trois Canaris en pleine bourre : Ludovic Blas, Andrei Girotto et Pedro Chirivella. Et cette question : lequel des trois a le plus progressé ? Vous l’entendrez, nos quatre spécialistes ont chacun leur chouchou…

Enfin, dans le troisième thème de ce podcast, on discute de la nouvelle étape franchie dans le projet de rachat du club porté par Mickaël Landreau et le Collectif nantais. Pour un ticket d’entrée fixé à 100 euros, les supporters pourront investir et s’impliquer via une opération de crowdfunding. Est-ce que ça peut marcher ? Où en est le Collectif nantais ? Est-ce une simple opération de communication ? Le débat est ouvert…

