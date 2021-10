Il est peut-être là le « grantakan » que cherche l'OM depuis des années. Alors que Milik se remet doucement d’une longue blessure, le club olympien va pouvoir organiser une journée détection, jeudi (à 17h15) dans les Yvelines, à l’occasion du match entre le Variétés Club de France et les soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye. Dans l’équipe du Variétés figurera un grand fan de l’Olympique de Marseille, Emmanuel Macron, révèle Le Parisien.

Le président de la République évoluera aux côtés de grands noms du football français, comme Robert Pirès, Christian Karembeu, Alain Giresse, Claude Puel ou Sidney Govou. Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron souhaiterait disputer l’intégralité de cette rencontre amicale.

Un chèque remis par Brigitte Macron

Cette présence à Poissy n’a pas pour unique but de se faire repérer par l’OM ou de se dégourdir les jambes, non. Grâce aux recettes de la billetterie et des sponsors, un chèque sera remis par Brigitte Macron, qui préside l’opération Pièces jaunes, à la Fondation des hôpitaux, rapporte le quotidien. Le président devrait également profiter de cette rencontre pour annoncer de nouvelles aides en direction des activités sportives de proximité.