C’est une mini-polémique qui est vite montée dimanche soir, attisée sans trop le vouloir par Julian Alaphilippe. Le Français, auteur d'un numéro mémorable pour conserver son titre mondial sur les routes flandriennes, s’était fait un peu asticoter par le public belge, jusqu’à presque recevoir un jet de bière sur le vélo à quelques mètres de l’arrivée, après quelques huées sur le parcours.

« Ils n’avaient pas forcément des mots très gentils »

« Il y avait beaucoup de supporters qui étaient pour la Belgique et Van Aert, qui me demandaient de ralentir dans le final, avait souri jaune le coureur de la Deceuninck-Quick Step, au micro de France Télévisions, après-coup. Ils n’avaient pas forcément des mots très gentils, je les remercie ça m’a donné envie de rouler encore plus fort. » Des propos aussitôt nuancés par son sélectionneur Thomas Voeckler en zone mixte auprès de nos confrères du Parisien.

Julian Alaphilippe et le public belge ne sont pas fâchés : le nouveau champion du monde a profité du podium pour réaliser un clapping avec la foule. #Flanders2021pic.twitter.com/iUbh32pvjc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 26, 2021

« Julian m’a dit qu’il avait un message. Il remercie le public belge qui le connaît depuis son début de carrière. Même s’il a encouragé logiquement van Aert, il l’a aussi applaudi. C’est important que vous le sachiez ». Nous voilà rassurés, d’autant qu’ont filtré depuis les images du champion du monde en train d’ordonner un clapping du tonnerre sur le podium de Louvain face à une Grand-place bourré de monde et conquise par le scénario. C’est beaucoup mieux comme ça.