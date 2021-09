14h55: Salut la famille on prend l'antenne un tout petit peu avant l'heure parce que ça s'anime juste avant l'amorce de la boucle flandrienne, la plus difficile du parcours. Un groupe de onze coureurs a pris la poudre d'escampette (et non pas de perlimpinpin). Pas mal de beaux noms, notamment Evenepoel et Politt. Les Français sont représentés avec Valentin Madouas

Le groupe creuse l'écart. La compo des 11 devant : Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Valentin Madouas, Andrea Bagioli, Nils Politt, Ivan Garcia Cortina, Jan Tratnik, Neilson Powless, Mads Wurtz Schmidt, Robert Stannard et Dylan Van Vaarle. #Flanders2021 pic.twitter.com/LySGu9KyvO — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 26, 2021