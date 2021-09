C’était le choc de cette troisième journée de championnat de France Starligue de handball. Un match qui pesait déjà lourd dans la lutte sans merci que devrait se livrer cette saison le HBC Nantes et le Montpellier Handball pour décrocher une seconde place qualificative en Ligue des Champions derrière l’intouchable PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Nantais ont marqué les esprits ce dimanche soir : victoire sans bavure 34-28 !

Un écart inattendu acquis dès la première période (20-11) grâce à un gardien Nielsen infranchissable (onze arrêts en 30 minutes). Poussés par un public survolté (5.900 spectateurs) qui effectuait son retour à la H Arena après plusieurs mois d’abstinence pour cause de restrictions sanitaires, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont pu se contenter de gérer sereinement la seconde mi-temps. En présence de son champion olympique​ Hugo Descat, mais sans Valentin Porte, blessé, Montpellier, vice-champion de France 2021, n’a pas existé.

« On n’a pas su éviter le chaos »

« On était attendu au tournant puisqu’on n’avait pas fait un bon début de saison. Là, je crois qu’on a envoyé un message à tout le championnat. On va recommencer à faire peur à tout le monde », se réjouit « soulagé » l’international nantais Aymeric Minne. « Je m’attendais à un match beaucoup plus accroché », apprécie Alberto Entrerrios.

« Notre première mi-temps était catastrophique à tous les niveaux, se désole Patrice Canayer, le coach montpelliérain. On a baissé la tête et on n’a pas su éviter le chaos. Quand tu as un ratio d’arrêts de 1 à 10, c’est injouable. Le mérite en revient à Nielsen. »