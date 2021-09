C’est l’une des courses à pied les plus spectaculaires de l’ouest de la France. Plus de 1.300 coureurs ont participé ce dimanche matin à la cinquième édition des Foulées du pont de Saint-Nazaire. L’épreuve, ouverte même aux non-lienciés, est réputée difficile malgré une distance modérée (9,9 km). Elle mène les athlètes de chaque côté de la Loire, de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire via un demi-tour à Saint-Brévin-les-pins. Le moment fort était évidemment la double traversée du plus long pont de France (3,35 km de long). Balayé par les vents, l’ouvrage s’élève à 61 m au-dessus de l’estuaire de la Loire.

Très gros trafic d’ordinaire

Le pont de Saint-Nazaire était ce dimanche exceptionnellement fermé au trafic routier. Ce qui n’est pas sans conséquence pour les habitants puisque le pont de Loire le plus proche se trouve à Nantes. Quelque 30.000 véhicules empruntent chaque jour le franchissement nazairien.

A l’arrivée, c’est Aziz Boukebal qui l’a emporté chez les hommes et Aurélie Petay chez les femmes.