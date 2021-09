Bollaert attendait ça depuis onze ans ! Pour la première fois depuis 2010, un derby du Nord entre Lens et Lille va se jouer à guichets fermés dans la mythique enceinte lensoise. L’ambiance risque d’être magnifique de la part de supporters lensois qui rêvent de faire tomber le rival lillois depuis quinze ans. Pour briser la malédiction, le Racing, invaincu depuis le début de saison, pense être enfin à la hauteur sportivement face à un champion de France en titre à la peine en Ligue 1 (12e). Mais un derby reste un match à part. Et les deux fessées reçues par Lens la saison dernière à huis clos (0-3 ; 0-4) prouvent que le Losc n’est jamais aussi dangereux que quand on ne l’attend pas.

» Pour vibrer avec nous devant ce derby du Nord, rendez-vous par ici dès 16h45, avec un coup d’envoi à 17 heures…