L’épreuve du feu pour Antoine Griezmann. Poussif lors de son retour en douceur avec l’Atlético Madrid sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, Le Français va retrouver son ancien public en nombre face à Porto en Ligue des champions mercredi soir, et les retrouvailles risquent d’être chaudes, si l’on en croit Eduardo Fernandez, président de l’Union internationale des penas de l’Atlético Madrid interrogé par L'Equipe.

« On l’a vécu comme une trahison »

« Une partie du public va le siffler et l’insulter, c’est certain. A l’annonce de son nom et dès qu’il va toucher le ballon, même si une minorité va quand même l’applaudir. On a le sentiment d’avoir été menés en bateau et trompés, développe-t-il. Comme lors d’une infidélité. On était encore ensemble et il est allé voir ailleurs dans notre dos. On l’a vécu comme une trahison. Ce qu’on lui reproche, c’est d’avoir joué avec nos sentiments. Malgré tout ce qu’il pouvait dire, il n’était pas si fidèle à nos couleurs. »

Le sketch du clip La decision, pour finalement partir un an plus tard et revenir la queue entre les jambes, tout ça pèse encore dans les têtes des supporters colchoneros. « J’imagine que les gens seront exigeants avec Griezmann comme ils le sont avec nous au quotidien, a d’ailleurs déclaré Diego Simeone, qui a souhaité ce retour plus que tout. Le supporter de l’Atletico est très exigeant et c’est normal qu’il soit exigeant avec lui, comme avec tout le monde. » Cela pourrait se régler asssez vite avec un doublé mercredi, cela dit.