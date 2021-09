Plus de peur que de mal. Une stadière préposée à la surveillance d’un des deux virages lors du match entre les Young Boys de Berne et Manchester United a connu une belle frayeur, complètement KO après une mine envoyée par Cristiano Ronaldo lors de l’échauffement.

Ronaldo gifted his shirt to the security guard after the full-time whistle 👏 pic.twitter.com/E02cEvIVOx