Les sanctions sont au final relativement clémentes. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé mercredi que le match entre Nice et Marseille, interrompu le 22 août après de graves incidents, serait rejoué sur terrain neutre et à huis clos. La commission a également infligé à Nice un retrait de deux points au classement, dont un avec sursis. Le club azuréen devra également jouer trois matches à huis clos au total, dont celui à rejouer contre l'OM et celui déjà purgé face à Bordeaux dans le cadre des mesures conservatoires prises juste après les incidents.

Côté joueurs, le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez, qui a jeté des ballons en direction du public niçois, a été suspendu pour deux matches ferme. Dimitri Payet, autre joueur marseillais, a reçu une suspension d'un match avec sursis.

Un adjoint de l'OM suspendu toute la saison

La partie avait été interrompue à la 75e minute après que Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner, a été la cible des supporters ultras niçois. Touché au dos par une bouteille d'eau en plastique, le meneur de jeu a renvoyé le projectile vers le public.

Des dizaines de supporters niçois ont alors envahi la pelouse, provoquant une bagarre générale entre supporters, joueurs des deux équipes et membres de l'encadrement des deux clubs. Pablo Fernandez, un adjoint de l'entraîneur argentin de l'OM Jorge Sampaoli, a ainsi été suspendu jusqu'à la fin de la saison pour avoir donné un coup de poing à un supporter niçois entré sur la pelouse.

«Incidents graves»

«Cette décision est à la hauteur de la gravité des incidents qui ont eu un retentissement absolument exceptionnel et qui concernent, tout de même, une atteinte caractérisée à l'intégrité physique des joueurs de football, ce qui est évidemment totalement inacceptable», a expliqué lors d'une visio-conférence de presse le président de la commission de discipline Sébastien Deneux.

«En dépit des circonstances de ce match, les comportements de Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez nous sont apparus comme sanctionnables sur le plan disciplinaire», a-t-il aussi déclaré. «Pour Payet, la sanction prend en compte le fait qu'il a été directement touché par une bouteille puis atteint par un coup de pied d'un spectateur, ce qui n'a pas été le cas pour Alvaro, d'où le différentiel sur les deux joueurs», a-t-il détaillé.