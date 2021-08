OGC Nice - OM EN DIRECT : Un derby chaud bouillant et une bagarre pour le podium à l'Allianz... Suivez le match en live avec nous

Nice-OM, difficile de faire affiche plus sexy pour terminer le week-end, vous ne trouvez pas ? Dans une Allianz Riviera que l’on imagine survoltée pour ce derby, Niçois et Marseillais ont une belle carte à jouer ce soir pour recoller avec le podium et ne pas laisser s’envoler le Paris Saint-Germain. Avec deux entraîneurs, Galtier côté du Gym et Sampaoli coté OM, qui n’ont pas pour habitude de prôner un jeu plan-plan, on devrait assister à un match bien sympa, avec de l’intensité, des buts et du spectacle à la clé.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h15 pour lancer ce dernier live du week-end.