Le vase est plein. Pire, il déborde. La LFP a réagi mercredi après-midi aux dernières déclarations du président de la Liga espagnole, Javier Tebas, qui s’en est encore pris au PSG et « aux clubs états » dont il juge qu’ils « sont autant des ennemis que la Super League ».

« Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée, a écrit la LFP dans un communiqué. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières. »

Le PSG a aussi répondu

Le Paris Saint-Germain a également répondu par l'intermédiaire d'une lettre dont le contenu a été publié par RMC Sport et dont on retiendra cette énorme punchline : « il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l'État. » Tacle dur, mais dans l'esprit du jeu.