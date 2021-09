Au côté de Peter Schmeichel, Marco van Basten et Mikaël Silvestre, le Brésilien Ronaldo fait partie du groupe d’anciennes gloires appelées à réfléchir sur l’avenir de leur sport sous l’égide d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la Fifa et défenseur d’une Coupe du monde bisannuelle. Mais il a aussi son idée sur l’actualité, et notamment sur Kylian Mbappé.

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant brésilien (44 ans aujourd’hui) a ainsi été appelé à se prononcer sur la comparaison établie entre l’Express du PSG et lui-même. Selon « Il Fenomeno », elle est tout à fait valide. « Il a des caractéristiques qui ressemblent aux miennes, a-t-il ainsi indiqué. Il a des qualités incroyables, une technique remarquable qu’il sait utiliser à vitesse élevée. »

« Habile dans ses courses », le Français « a déjà accompli de nombreuses choses, même s’il est très jeune ». En bref, Kyky « plaît » à Ronaldo. Un tel soutien de poids, c’est toujours bon à prendre quand on traverse des périodes délicates.