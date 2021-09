L’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé, touché au mollet droit, a déclaré forfait pour la fin du rassemblement de septembre, a annoncé la Fédération française (FFF) jeudi. Le joueur du Paris SG avait ressenti une « douleur » à un mollet pendant France-Bosnie (1-1) mercredi soir à Strasbourg en qualifications au Mondial-2022. Il a passé des examens jeudi et a été remis à la disposition de son club avant le départ des Bleus vendredi pour Kiev, où ils affrontent l’Ukraine samedi avant de recevoir la Finlande mardi à Lyon. « Il ne sera pas remplacé pour le déplacement en Ukraine », a précisé la FFF.

Six matchs sans marquer en sélection

Mbappé a vécu plusieurs jours agités, entre Paris, Clairefontaine et Strasbourg. Longtemps annoncé du côté du Real Madrid, il est finalement resté au PSG à l’issue du mercato, mardi soir. Quelques heures plus tard, il était titulaire au stade de la Meinau avec l’équipe de France pour le premier match des Bleus depuis l’élimination à l’Euro.

Le Français de 22 ans reste sur six matchs d’affilée sans marquer en sélection, après avoir déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre apparitions en Ligue 1 cette saison. Avec ce forfait pour les deux prochaines rencontres, Mbappé aura manqué dix matchs internationaux en deux ans pour cause de blessure, maladie ou Covid-19, sur les 26 disputés par les champions du monde français.