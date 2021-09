C’est un ENORME coup que vient de signer l’Open Blot de Rennes. Prévu en janvier mais contraint de changer ses dates en raison du contexte sanitaire, le tournoi rennais vient de s’offrir l’une des plus belles têtes d’affiche du tennis mondial. L’Ecossais Andy Murray, ancien numéro un mondial et adversaire redouté des Djokovic, Nadal et Federer, sera bien en Bretagne la semaine prochaine. Cette nouvelle vient totalement éclipser le reste du tableau déjà bien garni du tournoi Challenger. Richard Gasquet, Fernando Verdasco, Gilles Simon ou Lucas Pouille évolueront donc dans l’ombre du Britannique. Notre Richard national pourrait retrouver celui qui l’avait battu à Cincinnati il y a quelques semaines et vient de lui voler la vedette pour son retour en France.

Eliminé par Stefanos Tsitsipas la semaine dernière au cours d’un match marathon à l’US Open, l’Ecossais s’en était violemment pris au numéro 3 mondial après sa défaite. « Je le classe très haut, je le trouve brillant, super pour notre sport. Mais je n’ai pas le temps pour ces choses-là, et j'ai perdu tout respect pour lui », avait lancé Murray après les pauses à répétition de son adversaire.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀