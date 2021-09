Gaël Monfils était le dernier espoir tricolore de sauver les meubles à New-York. Mais après un match en montagnes russes, où il a distribué les coups gagnants (61) et les fautes (77) sans qu’on saisisse toujours le sens de son jeu, le Français a fini par s'incliner en cinq manches face au grand espoir italien Jannick Sinner (6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 4-6).

0. Pour la première fois depuis 1978, aucun joueur français ne s’est qualifié pour les 1/8 de finale du simple messieurs d’un des quatre tournois du Grand Chelem. #USOpen



Meilleure performance des français en 2021 :

🇦🇺 : 3ème tour

🇫🇷 : 2ème tour

🇬🇧 : 2ème tour

🇺🇸 : 3ème tour — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 4, 2021

Pire crise depuis des décennies

La confirmation que le tennis masculin tricolore traverse sa pire période de disette depuis des décennies. C’est en effet la première fois depuis 1978 qu’aucun joueur français chez les hommes ne parvient à se qualifier pour les 8es de finale d’un des quatre Grands Chelems de l’année. A Roland-Garros et à Wimbleon, l’aventure s’est même arrêtée au deuxième tour maximum pour tous nos représentants, la faute à des Mousquetaires en fin de course et à une relève balbutiante dans le format des cinq sets, à l’image d’Ugo Humbert ou d’Arthur Rinderknech. Et cela pourrait bien durer un moment, alors soyons forts tous ensemble.