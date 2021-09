On ne change pas une équipe qui gagne, même quand ça vous coûte les sifflets du public. Stefanos Tsitsipas a tenu son rang contre Adrian Mannarino lors du deuxième tour de l’US Open en usant une nouvelle fois de son droit à aller aux vestiaires lorsque les choses étaient plus tendues, en l’occurrence après la perte du 3e set. Avant d’infliger un 6-0 au Français pour conclure.

Deux jours après les sept minutes prises pour faire le même aller-retour, lors de son premier tour contre l’Ecossais Andy Murray​, qui l’a ensuite accusé d’avoir voulu casser son rythme, le Grec, également moqué et critiqué par l’Allemand Alexander Zverev, a cette fois eu besoin de plus de huit minutes. Et quand il est réapparu sur le court, il a été accueilli par des huées.

Tsitsipas trempé, Mannarino trompé

« En faisant une pause et en allant me changer, parce que j’étais complètement trempé, ça m’a permis de me rafraîchir et j’ai été plus à même de délivrer le bon tennis que j’avais produit dans les deux premiers sets », a expliqué après coup le Grec, qui affrontera l’Espagnol Carlos Alcaraz (55e), tombeur d’un autre Français, Arthur Rinderknech.

Adrian Mannarino ne l’a pas forcément mauvaise car il sait que tout ne s’est pas joué là pour le Grec. Mais il espère une réaction des instances. « Une pause toilette, c’est pour aller aux toilettes, faire ses besoins… si c’est pour casser le rythme c’est une conduite antisportive, même si ce n’est pas forcément le cas ce soir », a commenté le Français, espérant « que l’ATP va réagir pour changer les choses ».