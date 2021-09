Le match d’après est toujours le plus compliqué. Surtout face à un adversaire bien moins prestigieux. Et du haut de ses 18 ans et quatre mois Carlos Alcaraz s’en est sorti. Tombeur de Stefanos Tsitsipas au tour précédent, le prodige espagnol n’a pas toujours été souverain mais a fini par écarter Peter Gojowczyk (141e mondial) au terme d’une bataille de cinq sets (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0), dimanche en 8e de finale de l'US Open.

Et s’il a eu le dernier mot face au surprenant joueur allemand, issu des qualifications, Alcaraz a été bien aidé par la blessure à une cuisse qui a plombé son adversaire au début du 4e set, l’empêchant de garder son bon niveau de jeu affiché durant une bonne moitié du match. S’il n’avait pas été si souvent fébrile sur ses jeux de service au premier set, durant lequel il a été breaké quatre fois après avoir pourtant pris trois fois l’engagement adverse, Alcaraz aurait pu en finir peut-être plus tôt. Mais il ne pouvait être hermétique aux grandes attentes qu’il suscite désormais.

CARLOS ALCARAZ MAKES HISTORY❗



The 18 year old has become the youngest man to reach a major quarterfinal since Michael Chang in 1990 👏 #USOpen pic.twitter.com/6VPtheKo3q