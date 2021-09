Un temps, on a cru qu’un quasi-inconnu allait mettre à terre les rêves de Novak Djokovic, lundi soir à l'US Open. Mais après avoir complètement raté son entame de match, le numéro 1 mondial a pris le dessus sur l’Américain Jenson Brooksby, 20 ans et 99e à l’ATP (1-6, 6-3, 6-2, 6-2).

Le Serbe de 34 ans a désormais rendez-vous en quart de finale à New York avec Marco Berrettini (8e), qu’il surnomme « le marteau du tennis » pour sa puissance au coup droit et au service. Djokovic reste sur deux victoires contre l’Italien cette année en Grands Chelems, à chaque fois en quatre sets, en quart de finale de Roland-Garros et en finale de Wimbledon en juillet.

Novak Djokovic will take your legs ... but wants you to keep your soul 😅@DjokerNole | @andyroddick | #USOpen pic.twitter.com/JvO9jQBB6B — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Il se trouve à trois victoires de réussir un Grand Chelem calendaire historique, ce qui n’est plus arrivé depuis Rod Laver en 1969. S’il y parvient, « Nole » portera à 21 son record de victoires en Majeurs, soit une de mieux que Roger Federer et Rafael Nadal, tous deux absents à New York pour cause de blessures.

L’épouvantail Zverev

Invité à regarder en arrière, Djokovic a répliqué que « c’est difficile de réfléchir à tout cela, alors que vous êtes encore en train d’avancer ». Une marche vers la gloire semée d’embûches, alors que le Serbe avait déjà lâché un set avant lundi contre le jeune Danois Holger Rune et le Japonais Kei Nishikori. S’il franchit l’obstacle Berrettini, il pourrait retrouver en demi-finale Alexander Zverev.

L’Allemand, opposé en quart au Sud-Africain Lloyd Harris, marche sur l’eau cet été, avec notamment une médaille d’or aux Jeux olympiques. A Tokyo, le 4e joueur mondial avait justement maté « Djoko » en demi-finale, brisant le rêve de « Golden Slam » (Grand Chelem calendaire + titre olympique) de ce dernier. Quoi qu’il arrive d’ici dimanche à New York, Steffi Graf restera la seule dans l’histoire à avoir touché le Graal du tennis, en 1988.