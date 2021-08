Rangez Kylian Mbappé et arrêtez de chercher le plus gros transfert de l’été du côté de Madrid. C’est entre Toulouse et Toulon que ça se passe. Cheslin Kolbe a officiellement quitté le Stade toulousain pour rejoindre le RCT​ avant la fin de son contrat en Haute-Garonne. « Le RCT est très heureux d’annoncer l’arrivée sur la Rade du Champion du Monde, d’Europe et de France en titre, Cheslin Kolbe », a écrit le club varois sur son compte Twitter, précisant que le Sud-Africain s’était engagé pour trois saisons.

« Le moment est venu pour moi de dire au revoir à l’un des plus grands chapitres de mon histoire. J’espère que vous comprenez que la décision de m’installer à Toulon n’a pas été facile à prendre. Je tiens à exprimer la plus grande gratitude à toute la communauté toulousaine », a de son côté écrit le joueur sur Twitter.

L’indemnité de transfert encore inconnue

Arrivé en 2017 sur les bords de la Garonne, Kolbe était encore contractuellement lié jusqu’en 2023 au Stade toulousain, avec lequel il a remporté le Top 14 à deux reprises (2019 et 2021), ainsi que la dernière Coupe d'Europe. Le RC Toulon a donc dû s’acquitter d’une indemnité, non précisée pour l’instant, pour enrôler immédiatement le joueur, actuellement retenu avec l’équipe d’Afrique du Sud pour le Rugby Championship, compétition phare de l’hémisphère Sud.

Contrairement au football, la pratique des transferts est encore rare dans le rugby, où les joueurs honorent traditionnellement l’intégralité de leur contrat avant de changer de club.