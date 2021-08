Après The Rugby Paper, c’est beIN Sports qui l’annonce : Cheslin Kolbe (27 ans) ne devrait plus porter les couleurs du Stade Toulousain. Le spectaculaire ailier (et occasionnellement arrière) sud-africain doit rejoindre Toulon pour les trois prochaines saisons. Vedette du Top 14 depuis son arrivée à Ernest-Wallon en 2017, Kolbe a joué un grand rôle dans le retour au sommet de Toulouse, symbolisé par le titre de champion en 2019 puis par le doublé Bouclier de Brennus – Coupe d’Europe lors de la saison écoulée.

Cette arrivée permettrait au club varois désormais dirigé par Bernard Lemaitre de renouer avec le recrutement clinquant des années Boudjellal. Interrogé ce mercredi par L'Equipe, le président du RCT a confirmé des négociations avec Toulouse, mais pas encore un accord.

Toulouse et la piste Jaminet

Le zébulon des Springboks champions du monde 2019 est sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en juin 2023. Son départ, forcément pénalisant sportivement, permettrait cependant aux Haut-Garonnais de toucher de croquignolettes indemnités et d’économiser un gros salaire. Avant, éventuellement, de se lancer sur la piste Melvyn Jaminet, arrière de Perpignan et révélation du XV de France lors de la tournée d’été en Australie.

Quoi qu’il en soit, Kolbe ne rejouera pas en Top 14 avant le mois de décembre, entre ses obligations internationales (Rugby Championship puis test-matchs de novembre) entrecoupées par des congés réglementaires. Cette disponibilité réduite pèse sans doute lourd dans la balance pour inciter Toulouse à accepter l’offre toulonnaise.