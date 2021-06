« Si je serai là à la reprise ? Euh… Ouais, oui. On va voir. Je vais me reposer, on va se reposer, on va couper six semaines. Et moi, je vais prendre le temps de réfléchir à la suite, pour savoir si je reviens ». Cette déclaration d’Ugo Mola après la victoire du Stade Toulousain en Top 14 a jeté le trouble sur son avenir en Rouge & Noir.

Après avoir gagné le doublé et vécu une saison longue ponctuée par les cas de Covid et les blessures de ses joueurs, le manager du Stade Toulousain semblait fatigué et se posait des questions sur son avenir.

Sous contrat avec le club jusqu’en 2023, il a finalement écarté un départ dans les colonnes du Midi Olympique. « Je voulais dire que, dans tous les cas, je ne pourrai pas revenir de la même manière. On ne peut pas reproduire les mêmes choses, appliquer les mêmes méthodes, et le même fonctionnement, même si ça a porté ses fruits », a-t-il précisé auprès du journal spécialisé.

Se défendant de vouloir mettre la pression à qui que ce soit, l’ancien joueur de 48 ans a indiqué qu’il s’interrogeait surtout sur « ce qu’il faudra apporter à nos joueurs pour construire le rugby de demain qui leur permettra d’exister encore ». C’est bon, les Toulousains peuvent partir en vacances l’esprit tranquille.