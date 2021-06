Au Stade de France,

Difficile de trouver les mots quand on passe à ce point à côté d’un rendez-vous historique. Les joueurs de La Rochelle, battus mais sans démériter – bien au contraire – en finale de la Coupe d’Europe le mois dernier, ont été méconnaissables au Stade de France. « Toulouse a été dix fois meilleur que nous », résume l’entraîneur Ronan O’Gara, tête basse en zone mixte. Il a échoué à amener au club son premier titre de champion.

L’Irlandais a toutes les peines du monde à expliquer ce qu’il a vu sur le terrain lors de cette finale du Top 14. « On est jamais rentrés dans ce match, on n’a pas été précis, on a donné trop de cadeaux, et face à une équipe comme ça, ça ne pardonne pas, dit-il. Jouer une finale de cette manière, c’est une grande déception. Ce n’est pas nous ce match, il n’est pas représentatif de ce qu’on a fait toute cette saison. »

Le coach était également très triste pour les supporters, venus en nombre et qui ont – eux – largement gagné le match en tribunes. Ça n’a pas suffi pour porter leur équipe. Menés de 12 points à la pause, les Rochelais ont réussi à marquer dès l’entame de la seconde période. Mais leur buteur Ihaia West a raté la pénalité suivante, et dans la foulée Toulouse a éteint le peu de suspense qu’il restait.

« Il y a eu trop de fautes, trop de fautes de main, trop d’imprécisions, énumère laconiquement le capitaine Romain Sazy. Sur les quarante premières minutes, on ne peut pas faire pire, c’est clair. Notre jeu n’était pas en place du tout et eux ont joué le rugby qu’on a pas mal joué cette saison, avec un jeu d’occupation, un jeu de pression et qui marche très bien. »

Continuer de toquer à la porte

Effectivement, le Stade Rochelais s’est fait manger dans ses domaines de prédilection, la conquête, l’impact physique, les ballons portés. « C’est exactement ça, peste O’Gara. C’est ce qu’on voulait faire, mais maintenant c’est trop tard. A ce niveau, c’est sans pitié. » C’est vrai. La Rochelle a réalisé une saison magnifique, mais il n’y a jamais grand monde pour se rappeler des finalistes, pas plus en Champions Cup ​ qu’en Top 14.

«La Rochelle est une équipe qui méritait très certainement d’accrocher quelque chose cette année, mais le haut niveau ne partage pas grand-chose et mes joueurs n’avaient pas forcément envie de trop partager », clame l’entraîneur adverse, Ugo Mola. Une leçon à retenir pour l’avenir. Grégory Alldritt : « Ce n’est pas une saison à jeter, il faut en tirer les conséquences et continuer à toquer à la porte et un jour elle va s’ouvrir. »