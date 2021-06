Depuis ce mardi, on sait que la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle se déroulera devant 14.000 spectateurs au Stade de France. Et elle se disputera vendredi sans Romain Ntamack. Le demi d’ouverture international des Rouge et Noir avait été commotionné samedi en demi-finale, après un plaquage du centre de l'Union Bordeaux-Bègles UJ Seuteni, expulsé pour ce geste.

« Son forfait est acté », a confirmé l’entraîneur de la défense Laurent Thuéry ce mardi en conférence de presse. Sorti sur une civière, le jeune ouvreur de 22 ans était revenu sur la pelouse pour fêter avec ses collègues la qualification de son équipe, mais avait lui même reconnu avoir subi un KO.

Quatre possibilités, un grand favori

Qui pour le remplacer ? « Cinq joueurs ont évolué au poste de 10 cette saison, on est en train d’évaluer toutes les possibilités, on verra quelle est la meilleure option », a poursuivi Thuéry, en citant Thomas Ramos, Zack Holmes, Cheslin Kolbe et Antoine Dupont.

Ramos, habituel arrière mais aligné à l’ouverture lors de la finale du Top 14 2019, remportée contre Clermont (24-18), tient toutefois largement la corde. « Thomas est une option très sérieuse à ce poste, il est précieux dans les tirs au but », a convenu le technicien, avant de lâcher un classique. « Mais il y en a d’autres… » Avec Ramos déplacé au numéro 10, c’est Maxime Médard qui débuterait en 15.