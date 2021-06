Stade Toulousain – UBB Top 14 EN DIRECT : Toulouse vire en tête à la pause, le combat est féroce...

Ce match est en passe de devenir un classique du rugby français. Avant cette demi-finale de Top 14, ce samedi soir à Lille, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles se sont déjà rencontrés trois fois cette saison : deux matchs de phase régulière de championnat et une demie de Champions Cup. Les Rouge et Noir ont remporté les trois parties, mais les récents champions d’Europe vont se heurter à des Girondins affamés. Les joueurs de Christophe Urios disputent leurs premières phases finales depuis le retour de l’UBB dans l’élite, en 2011. Et le charismatique manager se verrait bien briser le rêve de doublé d’Ugo Mola, son alter ego toulousain et son meilleur « ennemi ».

>> Parce que le duel de la Garonne sent la poudre, on se retrouve dès 20h30.