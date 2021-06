Le groupe de la France sera largement régénéré en Australie — Francois Mori/AP/SIPA

Les nouvelles capes vont se multiplier cet été en équipe de France de rugby. Fabien Galthié a retenu 22 néophytes parmi les 42 joueurs qu’il emmène cet été en Australie pour la tournée de test-matchs. Parmi eux, l’arrière perpignanais Melvin Jaminet (21 ans), qui évoluait en Pro D2 cette année, ou encore le centre clermontois Tani Vili (20 ans). C’est donc un groupe très inexpérimenté, comptant en moyenne quatre sélections, qui s’envolera pour l’hémisphère Sud.

Fabien Galthié doit se passer des Toulousains et des Rochelais, qui joueront la finale de Top 14 le week-end prochain. D’une part, car le sélectionneur avait prévenu qu’il ferait souffler ses éléments les plus expérimentés et les plus sollicités, d’autre part car les joueurs concernés n’auraient pas pu respecter la quarantaine de 14 jours imposée par l’Australie avant le premier match.

Le XV de France doit affronter les Wallabies à trois reprises : le 7 juillet à Sydney, le 13 à Melbourne et le 17 à Brisbane. Penaud, Taofifenua et Thomas seront sans doute les relais principaux de Galthié, puisqu’ils sont les seuls à compter plus de vingt sélections en équipe de France.