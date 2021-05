Au marché de Fronton (Haute-Garonne), jeudi matin, on ne parlait déjà que de ça. Ce samedi, c’est la finale de la Champions Cup à Twickenham et le Stade Toulousain peut s’asseoir seul sur le toit de l’Europe en remportant un cinquième sacre dans la plus belle des Coupes continentales. Les Rouge et Noir courent depuis ce titre depuis 2010, les Jaune et Noir de La Rochelle depuis toujours.

Puissance émergente du rugby, l’équipe maritime a concassé avec classe les Irlandais du Leinster (quatre Champions Cup au compteur) en demi-finale (32-23). Autant dire que pour sortir l’un des pires clichés du jargon sportif, c’est du 50-50 dans le temple du rugby, où 10.000 veinards prendront place. Dans leur immense majorité, des Anglais et des Français installés au Royaume-Uni. Faute de pouvoir voyager, Toulousains et Rochelais regarderont le match depuis chez eux. Et il promet énormément.

>> Parce qu’on est bien incapables de dénicher un favori avant cette finale à faire saliver un escargot déshydraté, on se retrouve dès 17h30