Il n'y aura donc que deux clubs français en Ligue des champions. Eliminé sur un malheureux CSC au bout de la prolongation après avoir mené 2-0 face au Shakhtar, Monaco devra se contenter de la ligue Europa. Lille, qui se trouve dans le chapeau 1 grâce à son titre de champion, et le PSG (chapeau 2) connaîtront leurs adversaires ce jeudi à 18 heures, lors du tirage au sort qui aura lieu à Istanbul.

Le premier chapeau est composé des champions des six pays les mieux classés au coefficient UEFA (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Portugal), ainsi que des vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Les chapeaux 2 à 4 sont définis en fonction du coefficient UEFA de chaque club. Un groupe comprend une équipe de chaque chapeau, et deux clubs du même pays ne peuvent pas être dans le même groupe.

Chapeau 1

Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), Atlético de Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bayern Munich (ALL), Sporting CP (POR), Inter Milan (ITA), Lille (FRA)

Chapeau 2

Real Madrid (ESP), FC Barcelone (ESP), Juventus (ITA), Paris SG (FRA), Manchester United (ANG), Liverpool (ANG), Séville FC (ESP), Dortmund (ALL)

Chapeau 3

FC Porto (POR), Ajax Amsterdam (HOL), RB Leipzig (ALL), Atalanta Bergame (ITA), Zénit Saint-Pétersbourg (RUS), Benfica (POR), RB Salzbourg (AUT), Donetsk (UKR)

Chapeau 4

Club Bruges (BEL), AC Milan (ITA), Wolfsburg (ALL), Malmö (SUE), Young Boys Berne (SUI), Sheriff Tiraspol (MOL), Besiktas (TUR), Dynamo Kiev (UKR)

Un groupe de la mort pour Lille?

Même en étant dans le premier chapeau, Lille n'aura pas la vie facile. Il n'y a en effet que des poids lourds dans le second chapeau, plusieurs clients sérieux dans le 3e et un épouvantail dans le 4e. Lille, qui n'avait gagné aucune rencontre en poules il y a deux ans, pourrait donc en théorie se retrouver dans un groupe de la mort avec le Real Madrid, Porto et le Milan AC.

Vous le sentez venir le groupe de la mort pour Lille avec n'importe quelle équipe du chapeau 2, et puis Porto ou Leipzig, et le Milan AC? Au moins le PSG évitera Mbappé s'il signe à Madrid😂#championsleague pic.twitter.com/xYKkDrlAW7 — Philippe Berry (@ptiberry) August 26, 2021

Le PSG, lui, pourrait avoir un peu plus de chance s'il tire Villareal ou le Sporting du chapeau 1. Et Et si Mbappé partait pour Madrid, Paris aura au moins l'assurance de ne pas le retrouver en poule. A Istanbul, tout le monde priera sans doute pour tomber sur le Sheriff Tiraspol, premier club moldave à atteindre la phase des poules. Verdict en fin d'après-midi, avec un tirage évidemment à suivre en direct sur 20 Minutes.