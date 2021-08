Shakhtar-Monaco EN DIRECT: Ben Yedder la pousse au fond!.. L'ASM récompensée de son gros début de match...

L'AS Monaco n'a plus le choix. Défaits à l'aller à Louis-II (0-1), les Monégasques vont devoir sortir le grand jeu ce soir à Kharkov pour venir à bout du Shakhtar Donetsk et se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des champions. Vraiment pas une mince affaire face à l'expérimentée équipe ukrainienne, grande habituée de la C1 et toujours portée par ses Brésiliens. Surpris d'entrée à l'aller et incapable de marquer ensuite malgré une nette domination, les joueurs de Niko Kovac espèrent trouver la réussite qui les fuit depuis le début de la saison (deux défaites et un nul en L1). Sinon, c'est une saison en Ligue Europa qui les attend.

>> Rendez-vous vers 20h30 pour ici-même pour savoir si l'indice UEFA de la France va en prendre un coup avant même que la saison européenne ne démarre vraiment...