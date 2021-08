Le mercato de l'Olympique de Marseille n’est pas fini. « Il nous manque quatre ou cinq joueurs », a expliqué vendredi l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, 48h avant la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 à Nice, en « espérant avoir un effectif complet la semaine prochaine ».

L’arrivée de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, en Italie, « n’est pas encore confirmée », a précisé le technicien argentin de l’OM, au sujet du latéral droit espagnol. Le défenseur avait déjà évolué sous le maillot olympien la saison passée, en prêt.

Milik attendu

Selon Sampaoli, l’OM, 6e au classement de la Ligue 1 avec 4 points, devra être « créatif », sur un marché des transferts « compliqué, en raison notamment des conditions économiques ».

Parmi ces nouvelles recrues attendues, l’entraîneur argentin va notamment travailler sur le dossier d’un numéro 9, avec le départ en prêt de son compatriote Dario Benedetto en Espagne, à Elche.

« Une fois ce départ acté, on verra alors quel profil d’attaquant recruter, un joueur de surface, ou quelqu’un avec une influence plus grande sur le jeu, plus passeur », a détaillé Sampaoli peu avant l’officialisation du prêt. « Tout dépendra aussi de la date du retour de Milik », a précisé Jorge Sampaoli, au sujet de l’avant-centre polonais Arkadiusz Milik, convalescent d’une blessure à un genou qui l’avait privé de l’Euro en juin.