Il y a des journées comme ça, où rien ne va. Jimmy Vicaut n’a pas réussi à se qualifier pour la finale olympique du 100m à Tokyo. Le Français a bouclé sa série à la 5e place avec un temps très insuffisant (10"11). Pas de regrets pour Vicaut, qui n’avait pas beaucoup de compétition dans les pattes avant d’arriver aux JO​.

Quelques minutes plus tard, le sprinteur français allait subir un second affront, symbolique, en assistant à la chute de son record d’Europe du 100m, qu’il co-détenait jusqu’ici avec Francis Obikwelu en 9"86. La marque, qui tenait depuis 2004, a été effacée lors de la dernière demi-finale par l’Italien Lamont Marcell Jacobs (9"84) lequel a échoué de peu derrière le nouveau détenteur du record d’Asie, le Chinois Bingtian Su (9"83). Une course déjà historique qui annonce une très belle finale.